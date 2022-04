Oekraïense rockster ruilt wereldtournee in voor het front

De bekendste rockster van Oekraïne heeft zich aangesloten bij het leger. Hij zal niet vechten, maar wel soldaten en burgers inspireren met zijn muziek. De frontman van de groep Okean Elzy, Svjatoslav Vakartsjoek, heeft sinds de invasie al op talloze uitzonderlijke plaatsen opgetreden: in schuilkelders en metrostations in het westen, in kinderziekenhuizen en in de verwoeste straten van Charkov en Odessa. Luister mee in bovenstaande video.

(sh)