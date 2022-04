The New York Times verifieert video van Oekraïense soldaten die Russische krijgsgevangenen doodschieten

Op een video die sinds maandag circuleert op het – vooral in Rusland populaire – Telegram is te zien hoe Oekraïense soldaten schijnbaar verschillende Russische krijgsgevangenen doodschieten in een voorstad van Kiev. Dat meldt The New York Times, dat videobeelden van het incident kon verifiëren.

Op de video is te zien hoe Oekraïense soldaten in de nasleep van een aanval op een konvooi met Russische voertuigen tussen de lijken van dode Russische soldaten wandelen. “Hij leeft nog. Kijk, hij leeft nog. Hij hapt naar adem”, zegt een Oekraïense militair over een Russische soldaat. Vervolgens beschiet een soldaat de gewonde man tweemaal. De Russische soldaat blijft bewegen, wordt een derde keer beschoten, en stopt dan met bewegen.

Verder zijn in de video ook de lijken van zeker drie andere Russische militairen te zien, telkens met schotwonden in het hoofd. Eén van hen heeft de handen achter de rug vastgebonden. Bij sommige Russen lijken de jassen, schoenen of helmen verwijderd. “Dit zijn niet eens mensen”, zegt een Oekraïense soldaat verder in de video.

De beelden werden op of rond 30 maart gefilmd op een weg net ten westen van het dorp Dmytrivka (net ten westen van Kiev) na een Oekraïense hinderlaag op een terugtrekkende Russische colonne. Oz Katerji, een freelance journalist, plaatste de beelden op 2 april op Twitter.

De Oekraïense soldaten zijn herkenbaar aan de vlagsymbolen op hun uniform, en zeggen meermaals “Slava Ukraini”, “Glorie voor Oekraïne”. Het is niet duidelijk van welke eenheid ze deel uitmaken, maar in de video verwijst één man naar hen als ‘de jongens van Belgravia’. Belgravia is een wijk enkele honderden meters van waar het incident plaatsvond. Een Oekraïens persagentschap verwees dan weer naar hen als “het Georgische legioen”, een paramilitaire eenheid bestaande uit Georgische vrijwilligers die in 2014 gevormd werd, na de Russische inval in Oekraïne.