Daags na knappe solo in Scheldeprijs zit Alexander Kristoff al opnieuw op de rollen in Noorwegen

Alexander Kristoff is al terug in Noorwegen nadat hij woensdag de Scheldeprijs op zijn naam schreef. De Noorse beer van Intermarché Wanty Gobert bereidt zich in zijn thuisland voor op Parijs-Roubaix (17 april). Hij deed dat donderdag niet in openlucht, maar in zijn ‘home office’ op de rollen.

De beelden die Kristoff zelf de wereld instuurde via Instagram:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de finish van de Scheldeprijs grapte hij: “Ik viel aan in de finale omdat ik haast had om mijn vliegtuig naar Noorwegen te halen na twee weken in België”. Op zondag 17 april staat Alexander Kristoff voor de elfde editie op rij aan de start van Parijs-Roubaix. Zijn beste resultaat: een negende plaats in 2013. Vorig jaar werd hij veertiende. Na wat hij woensdag in de Scheldeprijs liet zien houden we misschien toch best rekening met Kristoff in de Hel van het Noorden, al staan er daar wel een pak meer toppers aan de start.

LEES OOK. Alexander Kristoff wacht de sprint niet af in de Scheldeprijs: “Niemand volgde, dus gaf ik alles wat ik had”

© BELGA

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

© BELGA