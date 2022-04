Ons bierpanel proeft de vijf goedkoopste pilsjes uit de supermarkt: “Foutloos gebrouwen maar direct drinken”

De Vlaming zet niet graag de vuilnisbak buiten maar sleurt met veel plezier volle dozen, bakken en kratjes pils aan voor een barbecue, een festival of een voetbalwedstrijd. De prijs interesseert hem weinig of niets. Hij/zij weet niet dat je voor 100 flesjes van een bekend merk, zoals Bavik, 63 euro betaalt, en voor evenveel Buval 34 euro. Bavik was wel twee keer de beste in een proeverij van deze krant, Buval was een van de vijf goedkope pilsen die wij voor u blind proefden.