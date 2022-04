Hond die alleen werd teruggevonden in slagveld in Boetsja eindelijk herenigd met baasje

Eerder deze week konden we al zien hoe het Oekraïense Boetsja veranderd is in een slagveld. Overal op straat lagen lichamen van gewone burgers die niet konden ontsnappen aan het vuur van de Russen. Maar niet alleen zij waren slachtoffer van de oorlog, ook heel wat dieren blijven achter. Deze Husky met de naam Nessy werd doodsbang teruggevonden in een auto. Maar woensdag werd het dier herenigd met haar baasje en dat zorgde voor emotionele beelden.