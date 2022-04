PODCAST. Zijn Poetins oorlogsmisdaden de voorbode van een Russische nederlaag?

De Oekraïense president Zelenski spreekt van een genocide. Een zwaarbeladen woord. Maar is het dat ook? En wat zeggen de oorlogsmisdaden over de situatie op het terrein? Is het de voorbode van een Russische nederlaag of net niet?

Deze podcast werd opgenomen op donderdag 7 april, om 11.30 uur.

