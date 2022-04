Moskou beschuldigt Google van “fake news”: “Het brengt Rusland in diskrediet”

De Russische mediawaakhond Roskomnadzor heeft donderdag aangekondigd sanctiemaatregelen te nemen tegen Google-moederbedrijf Alphabet. Roskomnadzor beschuldigt het bedrijf ervan “fake news” te verspreiden via onder meer YouTube. Concreet zal Alphabet niet langer reclame mogen maken in Rusland.

“YouTube is een sleutelplatfom geworden voor de verspreiding van ‘fake news’ over de speciale militaire operatie op het Oekraïense grondgebied, waardoor de Russische troepen in diskrediet worden gebracht”, stelt de mediawaakhond. Roskomnadzor beschuldigt YouTube er ook van inhoud van Oekraïense “extremisten” te publiceren.

Daarnaast wordt YouTube er ook van beschuldigd de Russische staatsmedia te censureren.

Daardoor mag Google niet langer reclame maken in Rusland. Deze maatregel is een stuk minder verregaand dan eerdere sancties tegen Facebook, Twitter en Instagram. Die worden volledig geweerd in Rusland.

Moskou bestempelt de militaire invasie in Oekraïne steevast als een “speciale operatie”.