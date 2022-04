Neoprof Stan Van Tricht enige Belg bij Quick-Step Alpha Vinyl in Amstel Gold Race, Kasper Asgreen opnieuw kopman

Asgreen en Van Tricht krijgen verder de Fransman Florian Sénéchal, de Tsjech Zdenek Stybar, de Duitser Jannik Steimle en de Italianen Andrea Bagioli, vorige maand winnaar van de slotrit in de Ronde van Catalonië, en Davide Ballerini mee.

“We starten met vertrouwen”, blikte sportdirecteur Geert Van Bondt vooruit. “Nochtans hebben we enkele wijzigingen in het team moeten doorvoeren omdat de Amstel Gold Race dit jaar samenvalt met het slotweekend van de Ronde van het Baskenland. De conditie van de meeste jongens is in stijgende lijn na de vele ziektegevallen eerder in het voorjaar. Dat is bemoedigend. We kijken zondag extra naar Kasper en Andrea. Die laatste werd een beetje ziek na zijn overwinning in Catalonië, maar is intussen opnieuw hersteld.”

Quick-Step Alpha Vinyl kon dit seizoen al achttien wedstrijden winnen, maar toch kreeg het team al veel kritiek te slikken voor de prestaties in de voorjaarsklassiekers.