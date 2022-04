Op een na laagste ijsbedekking op Antarctica in 44 jaar

Op Antarctica zijn in maart dagelijks maximumtemperatuurrecords gebroken. De ijsbedekking lag er vorige maand 26 procent onder het gemiddelde voor de periode 1991-2020. Dat is de op een na laagste score voor een maand maart over de afgelopen 44 jaar. Dat meldt de Copernicus dienst voor klimaatverandering, die in opdracht van de Europese Unie opgezet werd en maandelijks klimaatbulletins publiceert.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd voor maart 2022 was ongeveer 0,4 graden Celsius hoger dan het gemiddelde voor de periode 1991-2020, waarmee het de op vier na warmste maand maart ooit gemeten is. Europa was in maart 2022 dan weer 0,4 graden Celsius koeler dan gemiddeld, waardoor het daar de derde koudste maart van de afgelopen tien jaar was. Wel waren er in Europa contrasten, met warmer dan gemiddelde omstandigheden in het noorden en kouder dan gemiddelde omstandigheden in het zuiden.

In grote delen van het noordpoolgebied en Antarctica was het abnormaal warm in maart. Het noordpoolgebied kende de op drie na warmste maand maart ooit.