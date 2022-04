Een afrekening met kolonisatie en een reis naar de voorouders: dit zijn winnaars van de World Press Photo Awards

De World Press Photo Foundation heeft haar jaarlijkse prijzen uitgereikt. Er was dit jaar veel aandacht voor de gevolgen van kolonisatie. Er waren in totaal 64.823 inzendingen, gemaakt door 4.066 fotografen uit 130 verschillende landen. Elke globale winnaar krijgt 5.000 prijzengeld, regionale winnaars strijken 1.000 euro op.

Foto van het jaar

© Amber Bracken

De foto van het jaar werd gemaakt door de Canadese fotografe Amber Brackenn, voor The New York Times. Het gaat om een beeld van een rode jurk op een kruis aan een herdenkingsmonument voor kinderen aan de Kamloops Indian Residential School, een school waar in 2021 215 graven van indiaanse kinderen werden ontdekt. “Het is een beeld dat zichzelf in je geheugen brandt, het lokt een zintuiglijke reactie uit. Ik kon de stilte bijna horen in deze foto: een moment van stilte voor een wereldwijde afrekening met de geschiedenis van kolonisatie.”

Fotoverhaal van het jaar

De Australische fotograaf Matthew Abbott kreeg de prijs voor beste fotoverhaal van het jaar, voor zijn reeks over de oorspronkelijke inwoners van Australië die strategisch land in brand steken om grotere bosbranden te vermijden, een praktijk die al tienduizenden jaren bestaat.

© Matthew Abbott for National Geographic/Panos Pictures

© Matthew Abbott for National Geographic/Panos Pictures

Langetermijnproject

De Braziliaanse Lalo de Almeida werd bekroond voor haar langetermijnproject over de ontbossing van het Amazonewoud. Die schakelde onder de Braziliaanse president Bolsonaro een versnelling hoger, en bedreigt ook de cultuur van meer dan 350 verschillende groepen van oorspronkelijke inwoners in hun voortbestaan.

© Lalo de Almeida for Folha de São Paulo/Panos Pictures

© Lalo de Almeida for Folha de São Paulo/Panos Pictures

Open format

In de categorie ‘open format’ ging de prijs naar de Ecuadoraanse fotografe Isadora Romero. Zij vertelt in ‘La sangre es Una Semilla’ een persoonlijk verhaal over gedwongen migratie, kolonisatie, en het verlies van voorouderlijke kennis. Het project bestaat uit een video en foto’s waarop de vader van Romero tekende. Samen reizen ze terug naar het dorp Une in Colombia, waar Romero leert over haar grootvader en overgrootmoeder, die hoeders waren van de lokale kennis over variëteiten aardappelen.

© Isadora Romero

Andere winnaars per regio:

Europa: Panayiota Kritsiopi is ontdaan wanneer haar huis door een oprukkende bosbrand wordt bedreigd op het Griekse eiland Evia.

© Konstantinos Tsakalidis, voor Bloomberg News

Azië: Palestijnse kinderen branden kaarsen tijdens een staakt-het-vuren in Beit Lahia op de Gazastrook. In mei vorig jaar beleefde de regio de ergste onlusten sedert de Gaza-oorlog van 2014.

© Fatima Shbair, voor Getty Images

Afrika: Een demonstrante gooit een traangasgranaat terug naar de ordediensten in Khartoem, Soedan. Het protest was gericht tegen het militaire regime dat in oktober na een coup de macht had gegrepen.