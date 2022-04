“Humaan-toxicologische risico’s”: onderzoek rond 3M bevestigt ernstige PFOS-verontreiniging

In een gebied rond chemiebedrijf 3M dat zich uitstrekt over de gemeenten Zwijndrecht en Beveren is sprake van ernstige bodemverontreiniging, waarbij humaan-toxicologische risico’s niet kunnen worden uitgesloten. Dat is volgens afvalstoffenmaatschappij OVAM de conclusie van de erkende bodemsaneringsdeskundige die een beschrijvend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging uitvoerde.

OVAM legde het verslag van de door 3M aangestelde deskundige de voorbije weken voor aan verschillende adviesinstanties. Onder meer de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO, federaal voedselagentschap FAVV, het Vlaamse departement Omgeving, de Vlaamse Milieu Maatschappij, de gemeentebesturen van Zwijndrecht en Beveren en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid gaven op vraag van OVAM een advies. Burgercollectieven Grondrecht en Zwijndrecht Gezond namen zelf het initiatief om een advies te bezorgen.

OVAM concludeert nu dat de vastgestelde verontreiniging “overwegend historisch” is, maar dat er zowel voor het eerste Bodemdecreet (in 1995) als nadien verontreiniging ontstond. De verontreiniging met PFOS en andere PFAS is ernstig en risico’s voor de mens zijn niet uitgesloten. Bodemsanering is dan ook noodzakelijk, stelt OVAM, en 3M moet die als “saneringsplichtige” uitvoeren.

Bodemsaneringsproject

OVAM verwacht nu dat 3M tegen 1 juli een bodemsaneringsproject opstelt voor de nabije omgeving van de fabriekssite: het gebied tussen de E34 in het noorden, de N70 in het zuiden, de Vlietbosbeek in het oosten en de Neerstraat en Richard Orlentstraat in het westen. Voor de ruimere omgeving waar verontreiniging werd vastgesteld moet 3M tegen 1 december een plan klaar hebben. Het gaat om studies door opnieuw een bodemsaneringsdeskundige waarbij de te gebruiken technieken, te verwachten resultaten en timing voor de sanering worden voorgesteld aan OVAM.

Intussen vraagt OVAM aan 3M ook om een vervolg te maken van het huidige bodemonderzoek, met als doel de contouren van de verontreiniging nog beter in kaart te brengen en eventuele andere PFAS-verontreinigingsbronnen te detecteren.

4.600 eigenaars

In het huidige omschreven gebied bevinden zich percelen van zowat 4.600 eigenaars. Zij zullen in de loop van de komende dagen een bodemattest en een begeleidend schrijven ontvangen en worden geïnformeerd over de gebruiksadviezen die gelden op hun gronden. “De eerder geformuleerde no-regretmaatregelen blijven sowieso van kracht”, aldus nog OVAM.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemt de beoordeling van het beschrijvend bodemonderzoek door OVAM “wederom een stap in de goede richting” om de vervuiling rond 3M aan te pakken. “Maar het mag niet bij woorden blijven en er zullen nog stappen nodig zijn”, zegt ze. “In de eerste plaats ligt die verantwoordelijkheid dan ook bij de vervuiler 3M om woorden om te zetten in daden. De vervuiler betaalt en daar wijken we niet van af.”