Vrouw (51) levenloos aangetroffen in gracht: onderzoek naar oorzaak loopt

In een gracht langs de Schrieksesteenweg in Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) is donderdagochtend een overleden fietser aangetroffen. Het gaat om een vrouw van 51 jaar. De omstandigheden van het dramatisch voorval worden nog volop onderzocht.

Het labo en een wetsgeneesheer zijn momenteel ter plaatse. Wat het slachtoffer is overkomen, is voorlopig nog niet duidelijk. Het onderzoek moet uitwijzen of de vrouw eventueel onwel werd of ze mogelijk werd aangereden. “Het slachtoffer werd in de gracht aangetroffen en is ter plaatse overleden”, meldt Kato Belmans van het Antwerpse parket. “De omstandigheden zijn nog heel onduidelijk. We hebben voorlopig nog geen uitsluitsel.”

© Kristof Van Rompaey

De Schrieksesteenweg werd tussen het kerkhof van Pijpelheide en de Nobelstraat, op de grens met Baal (Tremelo), afgesloten in beide rijrichtingen.