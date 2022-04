A-merk of het goedkoopste, wat wint? Dominique Persoone zet huismerk af tegen merkproduct: van cola tot havermout

Prijs-kwaliteit. Mocht er een volkslied der übervrekken zijn, dan kwam die woordencombinatie geheid in het refrein. Het is hun dooddoener bij elke discussie: “Zelfs al smaakt het goedkoopste merk niet zo lekker – wat wij al betwijfelen – dan nog maakt de prijs álles goed.” Je hoort het ze zo zeggen. Maar is dat zo? Wij schotelden topchocolatier Dominique Persoone de favoriete producten van onze redactie voor met daarnaast het A-merk. Twee vragen: wat is het lekkerste én wat is de beste koop?