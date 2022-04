Toch groots in het verlies: Tadej Pogacar verontschuldigde zich bij Dylan van Baarle voor scheldtirade na de Ronde

“Ik weet niet meer precies wat Pogacar tegen me zei”, vertelde Dylan van Baarle zelf in de podcast ‘Live Slow Ride Fast’ van ex-wielrenner Laurens Ten Dam. “Hij dacht dat ik van mijn lijn was afgeweken en hem bewust had opgesloten, maar hij was waarschijnlijk gefrustreerd doordat hij het zelf had verpest. Waarschijnlijk was ik dan de eerste die hij tegenkwam na de finish.”

Maandag kreeg Van Baarle een verrassend berichtje in zijn inbox. “De dag nadien heeft hij mij meteen een berichtje gestuurd. ‘Sorry, maar ik was gefrustreerd en ik gun jou het podium’, schreef hij. Hij heeft mijn nummer niet, maar stuurde via Instagram. Dat was heel tof”, aldus Van Baarle.

Zondag komt Van Baarle aan de start van de Amstel Gold Race. Voor Tadej Pogacar is de volgende koers normaal gezien pas op 20 april: de Waalse Pijl. Vier dagen later komt hij ook aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.