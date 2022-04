Man (39) aangehouden voor overval op zoon van Peter Gillis

De zoon van vakantieparkmiljonair Peter Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam.

De identiteit van de 39-jarige man werd bekend nadat zijn DNA bij het sporenonderzoek was aangetroffen. De man werd in zijn woning aangehouden en zit momenteel vast. De politie zoekt nog verder naar twee of drie andere mannen die mogelijk betrokken waren bij het buitmaken van onder meer horloges en een zonnebril.

In de zoektocht naar de daders toonde de politie bewakingsbeelden in onder meer Opsporing Verzocht en Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van Omroep Brabant. Er kwamen eind maart elf tips binnen en vier mannen meldden zich bij de politie. Zij herkenden zich in de beelden, maar bleken niets met de overval te maken te hebben. Zij waren fans van het realityprogramma Familie Gillis: Massa is Kassa die op de camping verbleven.