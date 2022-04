De comeback van Tanja Dexters op tv: “Ik had het even moeilijk, maar nu ben ik terug!”

De voormalige Miss België heeft een turbulente periode achter de rug. Auto-ongelukken, een opname in de psychiatrie en ze kreeg nog maar net strafopschorting na een veroordeling voor handel in cocaïne. Nu het stilaan beter gaat, durft ze weer even de camera’s op te zoeken.

“Vijf jaar geleden ben ik uiteengegaan met mijn vriend, de papa van mijn dochter. Daar heb ik vrij veel van afgezien en ik heb me op de achtergrond gehouden. Ik kan sinds dit nieuwe jaar weer ademen en heb zin om er opnieuw in te vliegen.” Dat vertelt Tanja Dexters in De container cup over de woelige jaren die ze erop heeft zitten.

(md)