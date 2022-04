Van kwaad naar erger bij Quick-Step Alpha Vinyl. Winnen lukt sowieso niet in het voorjaar, maar in de Scheldeprijs miste de ploeg ook collectief de eerste waaier. Koers voorbij. Brullen doet ploegleider Wilfried Peeters naar eigen zeggen nooit, maar erger moet het ook niet worden: “Ik zat gefrustreerd in de auto. Een waaierkoers liegt nooit.”