De Amerikaanse Damian zat nietsvermoedend in een videocall met twaalf collega’s tot hij plots iets zag bewegen op de achtergrond. Zijn man, Jason, had net een douche genomen en was naakt op weg naar de kleerkast toen hij plots besefte dat hij in beeld was. “Ik dook zo snel als ik kon naar de grond, maar was zo beschaamd”, klonk het. De collega’s konden gelukkig lachen met het voorval.