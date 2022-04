Leopoldsburg

Het museum Kamp van Beverlo opende 50 jaar geleden de deuren en kreeg 10 jaar later een vaste stek in het voormalige militaire hospitaal. In het museum wordt het ontstaan en de evolutie van het militaire kamp in beeld gebracht. Welke toekomst Defensie met het complex voor ogen heeft, is momenteel nog onduidelijk. De vzw hoopt alvast nog jaren door te werken en kijkt uit naar het samenwerkingsverband met het nieuwe museum Liberation Garden.