Red Flames niet meer in het rood: Belgische vrouwen spelen donderdag in gloednieuwe zwarte of gele shirts

De Red Flames zullen donderdagavond in Albanië met gloednieuwe shirts spelen. De truitjes werden speciaal voor de Belgische nationale vrouwenploeg ontworpen. Opvallend: het thuisshirt is niet meer rood, maar volledig zwart. In juni zullen ook de Rode Duivels tijdens de Nations League (eenmalig) met de shirts aantreden.

LEES OOK. Hasseltse Davina Philtjens wil zes op zes met Red Flames: “We blijven waakzaam voor gemakzucht”

Er staat een heel belangrijke periode voor de deur voor de Red Flames. Donderdagavond speelt de nationale vrouwenploeg een WK-kwalificatieduel in Albanië, dinsdag in Kosovo. Twee haalbare kaarten, maar de Belgen staan pas tweede in hun groep. Noorwegen telt drie punten meer en zou zich als groepswinnaar rechtstreeks plaatsen voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Als tweede zou België nog play-offs moeten spelen om zich te plaatsen voor het WK. Met nog vier matchen te gaan is alles wel nog mogelijk.

Komende zomer staat het EK al op het programma. De Flames zullen ook op dat toernooi in Engeland (6-31 juli) met de nieuwe shirts aantreden.

Geslaagd design of niet? Oordeel zelf:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Waar in het verleden veelal een tenue werd gepresenteerd voor en door de Rode Duivels, met een afgeleide voor de Red Flames, is nu gekozen voor een geheel eigen ontwerp”, klinkt het bij de Belgische voetbalbond. “Dit om de significante ontwikkeling en ambitie van het vrouwenvoetbal in België in de schijnwerpers te plaatsen.”

“Om dit statement extra kracht bij te zetten, is gekozen voor zwart als opvallende basiskleur. Rode en gele accenten maken de Belgische driekleur compleet. Net als de rode broek en kousen, de gele namen en nummers van de speelsters, en de gele broek als alternatief. Als eerbetoon aan de Red Flames en aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, zullen ook de Rode Duivels, tijdens een van de UEFA Nations League wedstrijden in juni, het tenue eenmalig dragen.”