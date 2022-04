Zo kun je volgens TikTok nagaan of je partner wel eerlijk is

Op videoplatform TikTok hebben ze de mond vol over de ‘Loyalty Test’. Een eenvoudig concept waarbij je kunt nagaan of je partner wel eerlijk (lees: betrouwbaar) is.

De test is in het leven geroepen door actieve TikTokker Trinity, een 21-jarige vrouw uit Florida. Op een dag werd ze benaderd door een andere vrouw met een opvallende vraag: of ze een berichtje kon sturen naar de vriend van de vrouw, want de dame in kwestie twijfelde aan zijn eerlijkheid.

Trinity zag daar geen graten in en besloot een berichtje te sturen naar het vriendje. Wat bleek? Al snel antwoordde de jongeman en viel hij compleet door de mand. De vrouw beëindigde met pijn in het hart de relatie maar was Trinity wel dankbaar.

En toen … ontdekte Trinity dat ze wel meer koppels wilde helpen. Inmiddels heeft ze duizenden vrouwen geholpen, en als we de berichten op haar TikTok-account mogen geloven, viel bijna iedere man ten prooi aan haar charmes.