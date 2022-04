Hasselaar Steven Peeters vervangt zieke bondscoach Pieter Gysel bij WK shorttrack

Steven Peeters zal bondscoach Pieter Gysel het komend weekend vervangen bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Montreal. Gysel is woensdag ernstig ziek naar huis teruggekeerd.

Dat heeft voorzitter Corné Lepoeter van de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) donderdag laten weten. Tijdens een kort trainingskamp in Calgary is Gysel ziek geworden. In overleg met de KBSF heeft hij vervolgens de ploeg verlaten. Lepoeter wilde niet ingaan op de aard van de ziekte. Wel wilde hij kwijt dat het geen COVID-19 is.

Peeters is als coach van de junioren (Be Gold) aan de KBSF verbonden. Hij was met het grootste deel van de ploeg al rechtstreeks naar Montreal gereisd. Voor vertrek naar Montreal viel Tineke den Dulk na een positieve coronatest af. Zij moest in Hasselt achterblijven. De Belgische afvaardiging bestaat nu uit zes schaatsers: Hanne en Stijn Desmet, Ward Pétré, Rino Vanhoorn, Warre Van Damme en Enzo Proost.

De wereldkampioenschappen beginnen vrijdag en duren tot en met zondag.