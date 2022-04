Hanne Desmet (25) was even Hanne besmet. Corona, opgelopen via haar Amerikaanse vriend en topschaatser Joey Mantia, deed haar bijna het WK shorttrack missen. Maar twee maanden na haar historische bronzen medaille op de Winterspelen brengt niks haar nog van de wijs. “Voor minder dan mijn resultaten in Peking doe ik het niet meer.”