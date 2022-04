Ferrero roept ook in Australië producten terug met mogelijke salmonellabesmetting

Na heel wat Europese landen waaronder België heeft chocolademaker Ferrero kort voor Pasen ook in Australië talrijke Kinder-producten teruggeroepen. Die zijn mogelijk besmet met salmonella, zo deelde het Australische agentschap voor voedselveiligheid (FSANZ) donderdag mee. De zoetigheden, waaronder de Kinder-verrassingseieren, werden verkocht in grote supermarktketens als Coles en Woolworths.

De betrokken chocoladeproducten zijn gemaakt in de fabriek in het Belgische Aarlen. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het Europese gezondheidsagentschap ECDC voeren een onderzoek. Voorlopig zijn in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk al 105 salmonellabesmettingen gelinkt aan de uitbraak bij Ferrero. De meeste gevallen deden zich voor bij kinderen onder de tien jaar.