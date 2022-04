Hoe hattrickheld Karim Benzema de wedstrijd tegen Chelsea bijna gemist had

Karim Benzema was woensdagavond nog maar eens de held bij Real Madrid. De Franse topspits scoorde tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League drie keer op het veld van Chelsea (1-3). Al had hij die wedstrijd evengoed kunnen missen.

Benzema was bij aankomst in Stamford Bridge namelijk zijn wedstrijdpasje kwijtgespeeld. “Toen hij uit de bus stapte zonder pasje zei ik hem nog dat hij zonder pasje niet zou mogen spelen”, lachte coach Carlo Ancelotti na de wedstrijd. “Gelukkig had de masseur van het team het pasje snel teruggevonden.”

Ancelotti glunderde na de wedstrijd. De Italiaanse coach was nog maar net terug uit quarantaine na een coronabesmetting en had er dus een vervelende periode opzitten. Hij kon net op tijd naar Londen afreizen om op de bank plaats te nemen. “Van thuis is het zeer lastig om een wedstrijd te coachen. De concentratie is veel beter wanneer je bij je spelers bent en elkaars gezichten ziet.”

“Het was een goede wedstrijd, we toonden veel strijd en persoonlijkheid”, ging Ancelotti verder. “We bouwden ook goed op van achteruit en vonden de vrije mensen tussen de linies. Valverde was heel belangrijk. Hij zit in een uitstekende vorm en heeft ons al veel gegeven.”

© ISOPIX

Benzema: “Magische avond”

Karim Benzema legde Chelsea eigenhandig over de knie woensdagavond. Na drie doelpunten van de Fransman won de Spaanse grootmacht in Londen met 1-3. “Dit zijn magische avonden, zoals die tegen PSG in Bernabéu”, reageerde hij. “We waren gekomen om te winnen, om te laten zien dat we Real Madrid zijn”, zei de prijsschutter. “Het liep vlot bij ons, van de eerste tot de laatste minuut.”

Benzema blonk vorig maand ook in de return van de achtste finales tegen Paris Saint-Germain uit met drie cruciale doelpunten. “Het zijn allemaal belangrijke goals. Ik ben blij dat ik de derde gemaakt heb, want ik miste een grote kans in de eerste helft en ik dacht nog steeds aan die gemiste kans. We gaan er alles aan doen om de return te winnen, wat heel belangrijk zal zijn.”