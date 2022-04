Familie Diego Maradona beweert dat verkeerde ‘Hand van God’-shirt wordt geveild

Dochter Dalma Maradona en zijn ex-vrouw Claudia Villafane beweren dat Sotheby’s een verkeerd shirt veilt van de legendarische voetballer Diego Maradona. Het veilingshuis zegt dat het shirt waarin Maradona zijn twee historische doelpunten maakte op het WK voetbal van 1986 onder de hamer gaat, maar dat klopt volgens dochter Dalma niet. “Het is niet het shirt dat mijn vader droeg in de tweede helft,” zei ze op de Argentijnse radio.

In het bewuste shirt van het Argentijnse voetbalelftal, met daarop rugnummer 10, scoorde de inmiddels overleden oud-sterspeler in de kwartfinale tegen Engeland (2-1-winst) uit een solo vanaf rond de middenlijn en maakte hij een doelpunt met ‘de hand van God’. Sotheby’s verwacht dat het shirt minstens 4 miljoen euro zal opbrengen,

Engeland-middenvelder Steve Hodge is de huidige eigenaar van het beroemde truitje. Hij ruilde het shirt met Maradona na de wedstrijd, waarna dat in een voetbalmuseum in Manchester terechtkwam. Volgens de dochter en de ex-vrouw van Maradona is dat het shirt dat Maradona in de eerste helft droeg. Hij had een ander shirt aan in de tweede helft, waarin hij beide goals maakte. “Ik weet zeker dat Hodge het niet heeft, en ik weet wie het wel heeft,” aldus Dalma. “Ik wil niet zeggen wie het heeft, want dat is gek.”

Het veilinghuis zegt dat het speciale technieken heeft toegepast om er zeker van te zijn dat het shirt is te koppelen aan de twee doelpunten, maar ex-vrouw Villafane is daar niet van onder de indruk. “Het is ons woord tegen dat van die ex-speler. Ik denk ook niet dat hij het geld nodig heeft, tenzij hij het veilt voor een goed doel,” vertelde ze aan de krant Clarin. “Het zou goed zijn als de Argentijnse voetbalbond het zou kopen.”

De veiling is online, van 20 april tot 4 mei. Maradona overleed op 25 november 2020.