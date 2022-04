Afscheid van “moeder aller moeders”: bekend Vlaanderen neemt afscheid van Reinhilde Decleir

Bij het grote publiek is Decleir vooral bekend van enkele rollen in tv-reeksen, maar de sociaal-artistieke werkplaats ‘Tutti Fratelli’ lag haar bijzonder na aan het hart. Ze maakte er theater met senioren, armen, jongeren, allochtonen, maatschappelijk kwetsbaren. “Met een hart dat overloopt van verdriet maar ook van liefde en dankbaarheid hebben wij vandaag afscheid genomen van onze moeder aller moeders, onze mater familias, onze keuningin, Reinhilde, onze Reina”, schrijft het gezelschap. “Onder een zachte zonsondergang vaart ze nu de stille overkant tegemoet. Weest gerust en vaart wel. Voor eeuwig en altijd.”

KVS-directeur Michael De Cock schrijft op Twitter dat Decleir veel te jong gaat. “Prachtige, grappige vrouw. Wat ze met Tutti Fratelli bereikt heeft, en wat het project betekende voor velen is nauwelijks in woorden te vatten.”

Op Facebook stelt schrijver Jeroen Olyslaegers dat Decleir voor hem de Dulle Griet was. “We hebben er ooit over gepraat dat ik voor haar een monoloog zou schrijven waarin ze als Dulle Griet haar kijk op de Antwerpse geschiedenis zou vertellen. Helaas werd dat plan nooit werkelijkheid... Wat een vrouw, wat een kracht, hoeveel stenen in de rivier heeft zij niet verlegd.”

Zanger Helmut Lotti wijst erop dat Decleir niet alleen een grote actrice was, maar vooral “een bezielde, warme vrouw bij wie het veilig, gezellig en goed toeven, werken, lachen en spelen was”.

“RIP lieve bloem”, schrijft acteur Sven De Ridder op Twitter. “We gaan je missen. Forever in my heart. Trots dat ik je zoon heb mogen spelen in Frits & Franky.”

“Reinhilde, grande dame, reuzin, moeder van velen, vaarwel”, klinkt het dan weer bij Wim Opbrouck.

“Ik heb zo ontzettend veel aan jou gehad. Was jij er niet, dan was ik er niet. Dankjewel voor alles, lieve Reinhilde!”, schrijft Ben Segers.

“Een uitzonderlijke actrice die met haar theater- en televisiewerk onuitwisbare herinneringen nalaat”, aldus Stany Crets. “Wat een rastalent, wat een verlies. Mijn diepste medeleven met familie, collega’s en vrienden.”

“Rest in peace”, klinkt het bij regisseur Adil El Arbi. “Het was een eer om u te leren kennen en met u te werken.”

“RIP Reinhilde Decleir”, schrijft ‘Daens’-acteur Peter Van de Velde.

Ook Koen De Bouw herdenkt Decleir op Instagram.

“Rust zacht”, schrijft Adriaan Van den Hoof.

“Lieve geweldige Reinhilde, je laat ons allemaal verweesd achter”, schrijft auteur Tom Lanoye. “Rust zacht, groot hart. Het wordt wennen zonder jouw tomeloosheid en schallende lach in de buurt. Merci voor al je rollen. Ook die naast de planken. Je was en blijft onze heldin.”

Vanuit de politiek liet Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon woorden van lof horen. Hij omschrijft haar als een “uitzonderlijke actrice die onuitwisbare herinneringen nalaat”.

Jambons voorganger als minister-president, Geert Bourgeois, noemt de actrice een “grande dame van het Vlaamse theater”. “Dank voor je memorabele culturele bijdrage en erfenis, zowel op tv als op de bühne en je sociaal engagement”, schrijft hij.

Ook voormalig PVDA-voorzitter en Antwerpenaar Peter Mertens treurt om het overlijden van “de moeder van alle broeders”. “Geen barrière hield haar tegen, niet van grenzen, niet van klasse, niet van afkomst. Zij bracht mensen samen in de taal van het toneel; Reinhilde de mensenversterker.”

Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud neemt eveneens afscheid van de Antwerpse actrice: “een warme dame, een straffe actrice, een bevlogen theatermaakster, een geëngageerde vrouw, Sterkte aan haar familie & aan de familie van Tutti Fratelli ook.”