Chelsea-fans schelden Thibaut Courtois ook tijdens interview de huid vol: “En later vragen ze foto’s”

Wie laatst lacht, best lacht. Thibaut Courtois (29) werd woensdagavond een hele wedstrijd uitgefloten door de fans van zijn ex-club Chelsea, maar Real Madrid won de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League wel met 1-3. Ook tijdens zijn interview na de wedstrijd scholden Engelse fans de Belgische nummer één de huid vol, “maar dat kan mij echt niets schelen”, aldus Courtois.

Thibaut Courtois is in de zomer van 2018 niet zonder slag of stoot vertrokken uit Londen. Onze landgenoot drong aan op een verhuis naar Real Madrid - mede om dichter bij zijn kindjes te zijn - en kwam zelfs even niet opdagen op training om de transfer te forceren. Dat werd hem niet in dank afgenomen door de Chelsea-fans.

Woensdagavond keepte Courtois opnieuw een uitstekende wedstrijd tegen zijn ex-club. Bij het enige doelpunt van Chelsea was hij kansloos. Hij raakte de bal nog wel, maar het was bijna onmogelijk om de harde kopbal van Kai Havertz uit zijn doel te houden. Op een schicht van César Azpilicueta pakte ‘San Thibo’ uit met een uitstekende save.

“Het was een speciale wedstrijd”, vertelde Courtois achteraf. “Vorig jaar (halve finales Champions League, red.) waren er geen fans bij, dus dat was anders.” Intussen begonnen enkele fans hem tijdens het interview opnieuw allerlei scheldwoorden toe te roepen. “Je kan het ook horen hoe ze het leuk vinden om me te beledigen. Ik had hier vier heel bijzondere jaren, won twee titels en twee bekers ...”

Courtois wilde het dan over de wedstrijd hebben en zag “een mooie overwinning”, maar toen gingen de fans nog iets luider tekeer. “Wat ik daarvan denk? Het kan me echt niets schelen. Dat zijn mensen die zich in een stadion zo gedragen en later op straat om een foto zullen vragen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hier vier goede jaren beleefde en dat ik enerzijds vertrok om bij mijn kinderen in Madrid te zijn en anderzijds omdat ik fan ben van Real Madrid sinds kleins af.”

