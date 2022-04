Nederland kent hoogste inflatie sinds 1976

Het leven in Nederland was in maart 9,7 procent duurder dan een jaar eerder. Het is de hoogste inflatie sinds april 1976, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn de reeds hoge prijzen verder gestegen. Zo gingen de prijzen voor elektriciteit, gas en stadsverwarming hard omhoog, maar ook voedsel werd duurder.

De inflatie valt in de eerste volle maand sinds het begin van de Oekraïne-oorlog veel hoger uit dan in februari, toen de prijzen op jaarbasis 6,2 procent waren gestegen. Doordat Rusland een olie- en gasrijk land is, stijgen de prijzen voor die grondstoffen. Dat zorgde ervoor dat de rekening voor gas, elektriciteit en stadswarmte bij nieuw afgesloten contracten 157 procent hoger was dan in maart 2021. Nederlandse automobilisten waren bij het tanken ruim 36 procent meer kwijt.

De prijzen voor voedingsmiddelen stegen ook harder dan een maand eerder. Dat kwam vooral doordat vlees en groenten duurder zijn geworden. Ook hier speelt mee dat voor serres vaak gas wordt gebruikt om ze te verwarmen. Maar boeren hebben bijvoorbeeld ook te maken met hoge kosten voor kunstmest of grondstoffen voor veevoer.

Het Nederlandse statistiekbureau kwam vorige week al met het bericht dat de inflatie in Nederland was gestegen tot bijna 12 procent. Daarbij werd echter gebruikgemaakt van de Europees geharmoniseerde methode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken.

In België klokte de inflatie in maart af op 8,31 procent, waarmee ze op het hoogste niveau bleef sinds maart 1983, zo meldde Statbel vorige week. In februari ging het om 8,04 procent. De inflatie volgens de Europese definitie was in de tweede maand van het jaar hoger uitgekomen, op 9,5 procent. Het verschil in inflatie tussen de Belgische en Europese methode is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.