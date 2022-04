Huis van Afgevaardigden stemt in met vervolging van twee ex-adviseurs Trump

De parlementsleden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben woensdag ermee ingestemd om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van twee ex-adviseurs van oud-president Donald Trump. Het is nu aan het ministerie van Justitie om te bepalen of een strafrechtelijke procedure wordt opgestart voor “pogingen om een onderzoek van het Congres te belemmeren”.