PODCAST. Onze Sterren - Amstel Gold Race: “Alpecin-Fenix liet niet graag onder de motorkap van Mathieu van der Poel kijken, tot deze week”

Amstel Gold Race is onbekend en onbemind bij heel wat Belgische wielerfans. Ten onrechte: Philippe Gilbert heeft er menig kunststukje opgevoerd en van de winst van Mathieu van der Poel in 2019 krijgen we nog kippenvel. Vorig jaar tekende de Nederlandse klassieker voor dé fotofinish van de wielergeschiedenis, waarrond volgens wielerredacteur Jan-Pieter De Vlieger altijd een waas zal blijven hangen. Doordat Parijs-Roubaix en de Amstel van plaats wisselen, wordt het een vreemde editie. Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet, maar evengoed wint zondag een volslagen onverwachte naam. Voor wie zich wil opwarmen voor alweer een unieke Amstel Gold Race, serveren wij onze podcast “De Sterren van de Amstel”.

