Reinhilde Decleir, de strenge Antwerpse actrice die hard inging tegen de regering-Wilmès

Reinhilde Decleir is overleden. De Antwerpse actrice die meespeelde in films en televisieseries als Moeder, waarom leven wij?, Van Vlees En Bloed, Loslopend Wild en Beau Séjour en Frits & Franky werd 73 jaar. “Ze ging op 6 april 2022 volgens eigen wens heen, na een lange strijd tegen kanker”, zo meldde haar familie gisteren aan Belga. Reinhilde Decleir is een van drie acteurskinderen uit een nest van vijf. Die andere acteurs: de broers Jan Decleir en Dirk, die overleed op zijn 32ste.