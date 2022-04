Top Division Women: Namen, Braine en Mechelen winnen eerste duel in play-offs

Titelverdediger Namen heeft woensdag de eerste wedstrijd van de kwartfinales in de play-offs van de Top Division Women basket vlot gewonnen. Ook Castors Braine, Kangoeroes Mechelen en Luik Panthers openden met een zege.

Namen triomfeerde in Kortrijk met 78-101. Castors Braine won ruim bij Spirou Charleroi met 42-98, Kangoeroes Mechelen versloeg Waregem met 45-107. In de spannendste partij van de avond verloor Phantoms Boom nipt in eigen huis van Luik (74-75).

De tweede confrontatie van de ‘best-of-three’ staat vrijdag op de agenda, telkens in de zaal van de ploeg die de eerste wedstrijd op verplaatsing afwerkte. Staat het na twee duels 1-1 gelijk, volgt zondag een beslissende derde wedstrijd.

Castors Braine sloot de reguliere fase van de competitie aan kop af, voor de Kangoeroes uit Mechelen, die in maart de Beker van België op zak staken. Namen volgde als derde. Namen is de titelverdediger, nadat Castors Braine vorig jaar verstek moest laten gaan voor de finalemanche door coronabesmettingen.