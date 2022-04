Koning Benzema doet het opnieuw: Real Madrid met anderhalf been in halve finales Champions League

Op een druilerig Stamford Bridge ontbond Benzema, in de vorige ronde de boeman van Paris Saint-Germain met een loepzuivere hattrick in 17 minuten tijd, opnieuw zijn duivels: eerste kopte hij in de 21e minuut staalhard in het dak van het doel na heerlijk samenspel met Vinicius Junior. In de 24e minuut deed hij dat kunstukje nog eens over door achteruit leunend op assist van Luka Modric het leer met de kruin laag in de verste hoek weg te leggen. Daarmee hees de man in bloedvorm zich op tien treffers in deze CL-campagne. De Blues grepen op slag van rust aan een strohalm met Kai Havertz (40.), die via de vingertoppen van Thibaut Courtois met het hoofd in doel devieerde.

Na de aansluitingstreffer liet Big Benz een eerste wenkende mogelijkheid op een nieuwe hattrick nog onbenut, maar na de onderbreking was de Fransman (46.) er als de kippen bij om geklungel in de Londense defensie genadeloos af te straffen. Chelsea beet van zich af en ging meteen op zoek naar de 2-3. Courtois zweefde de poging van thuiskapitein Cesar Azpilicueta echter uit de winkelhaak. De ingevallen Romelu Lukaku kon halverwege de tweede helft vrij inkoppen namens de gastheer, maar mikte langs de verkeerde kant van de paal. Real hield aansluitend stand.

© AP

Dinsdagavond al maakte Liverpool de return op Anfield zo goed als overbodig na een 1-3 zege bij het Benfica van Jan Vertonghen. Ook Manchester City verwierf met 1-0 winst een goede uitgangspositie tegen een ultradefensief Atlético Madrid, waar Yannick Carrasco ontbrak door schorsing. Kevin De Bruyne kroonde zich na driekwart partij tot matchwinnaar met de winning goal.

De terugwedstrijden van de kwartfinales op het Kampioenenbal vinden volgende week al plaats.