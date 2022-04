Ex-Club-speler Danjuma de grote man bij stuntzege van Villarreal tegen Bayern München

Werk aan de winkel voor Bayern München. De Duitse landskampioen leed gisteravond een 1-0-nederlaag op bezoek bij Villarreal in de kwartfinales van de Champions League.

Al na acht minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Arnaut Danjuma devieerde een schot van Parejo in doel. Voor de Nederlandse international, die nog voor Club Brugge speelde, was het al zijn zesde Champions League-goal dit seizoen. Daarmee is hij topschutter aller tijden voor de Spanjaarden op het kampioenenbal.

Bayern ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het was zowaar Villarreal dat nog een paar keer gevaarlijke dicht bij een tweede treffer kwam. Op slag van rust maakte Coquelin er zelfs effectief 2-0 van, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Zo werd 1-0 de einduitslag. Werk aan de winkel voor Bayern dus.

Dinsdag staat de terugwedstrijd in München op het programma.