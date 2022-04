Mep van Will Smith op gezicht van Chris Rock tijdens Oscars vereeuwigd als... tatoeage

Mep van Will Smith of gezicht van Chris Rock tijdens Oscars vereeuwigd als... tatoeage — © KameraOne

De hele wereld zal zich de mep van Will Smith op het gezicht van Chris Rock tijdens de Oscars nog lang herinneren. Een Brit vond het verrassende moment blijkbaar zodanig “grappig” dat hij zelfs besloot om de slag als tattoo op zijn been te laten zetten. “Het is vrij klein en discreet”, vertelde tattoo artiest Jon Arton, die gespecialiseerd is in erg realistische portretten en met plezier de tatoeage zette. “In het andere geval had ik het vermoedelijk niet gedaan.”