“Pittige buien en flinke windstoten maken namiddag plaats voor brede opklaringen”

Voormiddag krijgen we fikse regenvlagen te verwerken. In deze neerslagzone zit er een koufront verscholen waarbij regen en op sommige plaatsen zelfs ook hagel verwacht kan worden. Lokaal kan er even onweer mee gepaard gaan. Het accent wordt rondom 11 uur boven Limburg verwacht, al moeten we uiteraard altijd met enige marge rekening houden.