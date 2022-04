Gerard Joling in het ziekenhuis met longontsteking

Nederlandse zanger Gerard Joling (61) ligt sinds maandag in het ziekenhuis. Hij heeft een longontsteking. Wanneer hij weer naar huis mag, is niet duidelijk.

Joling heeft volgens de Nederlandse media al bijna twee weken pijn in zijn long. Het werd zo erg dat hij maandag naar het ziekenhuis besloot te gaan. Het blijkt om een longontsteking te gaan. De zanger verblijft voorlopig in het ziekenhuis, terwijl hij antibiotica krijgt. “Ik kreeg tien dagen geleden de griep. Vervolgens kreeg ik daar een longontsteking overheen”, zegt hij vanuit zijn ziekenbed aan De Telegraaf. “Er zat ook vocht achter een van mijn longen, dat veroorzaakt de pijn. Het bizarre is dat het precies drie maanden geleden is dat mijn moeder stierf (aan een dubbele longontsteking, red.). En ik ben op 4 april hier binnengebracht, ook met een longontsteking. Ma had het aan beide longen. Wat een vreselijke pijn moet zij hebben gehad. Er komen nog wat onderzoeken aan en ik voel me nog erg beroerd, maar ik blijf positief.”