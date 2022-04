Nu het oorlogsgeluid in hoofdstad Kiev verstomt, wil Rusland een nieuw groot offensief beginnen in het oosten van Oekraïne. Dorpen en steden in de Donbas-regio bereiden zich voor op nietsontziend geweld. “Wat opvalt en verontrust, is hoe gefrustreerd de Russen al zijn en hoe ze brutaler worden”, zegt defensie-expert Sven Biscop.