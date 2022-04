Kolonel Housen: 'In Oekraïne komen meer bloedbaden zoals Boetsja aan het licht'

In Oekraïne zullen nog meer bloedbaden en Russische oorlogsmisdaden, zoals in Boetsja, aan het licht komen. Daar is de Limburgse militaire expert Roger Housen van overtuigd. Wie denkt dat de oorlog ten einde is, vergist zich. Poetin heeft Kiev opgegeven, maar hergroepert zijn troepen. Over een week begint hij een groot offensief in het Oosten en de regio van de Donbas, zo voorspelt Housen. De oorlog veroorzaakt een humanitaire ramp. Circa 10 miljoen Oekraïners hebben geen dak meer boven hun hoofd. Velen zitten nog vast en kunnen niet vluchten. Volgens Housen wordt het een hele uitdaging voor het Westen om al de vluchtelingen die nog gaan komen, op te vangen.