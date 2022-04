David Goffin is blij met zege in eerste ronde in Marrakech: “Ik bleef hele partij geconcentreerd”

“Het was geen gemakkelijke wedstrijd”, vertrouwde Goffin toe aan Belga na zijn kwalificatie. “Ik begon erg goed en ik bleef de hele partij lang geconcentreerd. De eerste set liep uitstekend, met veel tempo van achteren uit. En ik serveerde eveneens prima.”

“Mijn service was wat minder in de tweede set met enkele dubbele fouten en minder eerste ballen, wat hem toeliet om meer in zijn spel te komen. Maar ik reageerde goed nadat ik bij 2-2 gebroken werd en ik speelde bovendien een solide tiebreak. Ik ben tevreden met de overwinning in twee sets”, analyseerde Goffin verder. “Op dit moment heb ik weinig vertrouwen, dus ik bekijk alles match per match. Ik ga genieten van deze zege en me degelijk voorbereiden voor morgen voor de confrontatie met de Spanjaard Pablo Andujar.”

Donderdag kruist Goffin voor de vierde keer in zijn carrière de degens met Andujar (ATP 73), die dinsdag enigszins verrassend het Britse tweede reekshoofd Daniel Evans (ATP 26) uit het toernooi kegelde met 6-4 en 6-2. De Belgische nummer een in het mannentennis leidt in onderlinge duels met 2-1. In Valencia (2012) en Miami (2019) trok hij twee keer aan het langste eind op hardcourt.