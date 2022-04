Inschattingsfout kost Alaphilippe de overwinning

Geen tweede opeenvolgende ritzege voor Julian Alaphilippe in de Ronde van het Baskenland. De wereldkampioen liet zich aan het eind van een slopende etappe in een spurt verrassend vloeren door thuisrijder Pello Bilbao. Primoz Roglic blijft leider, Remco Evenepoel en Steff Cras hielden stand in het groepje van de favorieten.

“Ik denk niet dat ik ooit een steilere beklimming heb gereden dan het eerste deel van die dubbele klim (Opellora, red)”, pufte Evenepoel na afloop. “Dat leek me meer iets voor mountainbikers, met van die echte betonplaten. Het was een lastige etappe, met smalle baantjes die constant op en af gingen. Toen Yates zijn versnelling plaatste, was het echt harken om bij te blijven. Op de top had ik een vijftal seconden achterstand maar ik panikeerde niet omdat ik wist dat ik die kloof in de afdaling makkelijk zou kunnen dichten. Het belangrijkste is dat ik geen tijd heb verloren en nog steeds tweede sta in het algemeen klassement.”

Tot zover het goede nieuws voor de jongens van Quick-Step Alpha Vinyl. Het minder goede nieuws was dat Julian Alaphilippe zich in een spurt bergop verrassend liet vloeren door Pello Bilbao (32). Steengoed renner, daar niets van, maar geen veelwinnaar. Voor de Bask van Bahrain-Victorious was het nog maar zijn vierde zege ooit en zijn eerste in eigen land. “Als Julian zijn spurt tien meter later inzet, dan wint hij volgens mij altijd”, gaf Evenepoel aan. “Het probleem was dat we de finish niet zo goed kenden. Het was de bedoeling dat ik, zoals dinsdag, lead-out zou zijn voor Julian. Alleen wisten we niet dat de laatste kilometer toch nog vrij technisch was. Ik ging volle bak maar had gerust tempo kunnen minderen zodat ik Julian op pakweg honderdveertig meter van de finish had kunnen afzetten. Lanceert hij daar zijn spurt, dan wint hij altijd. Nu werd hij in de laatste meters nog gepasseerd. Achteraf is het altijd makkelijk praten. We beginnen deze Ronde met twee tweede en een eerste plaats. Zo slecht is het dus ook niet, hé. En Bilbao heeft de zege zeker niet gestolen. Hij nam onderweg h/et meeste initiatief. Samen met Adam Yates was hij duidelijk de sterkste man in koers. De favorieten hadden onderling afgesproken om in groep naar de finish te rijden, alleen Bilboa wilde er niet van weten. Hij verraste mij nog bijna met een aanval in de slotkilometers, ik zat niet meteen op zijn wiel.”

“Ik ben vandaag geklopt door een renner die sterker was dan mij”, gaf Alaphilippe zelf aan. “Remco leverde opnieuw knap werk maar Bilbao had in de laatste meter duidelijk nog iets over. Ontgoocheld? Een beetje. Maar toch ook blij met de conditie als ik vergelijk met waar ik een aantal weken geleden stond.”

De lastigheidsgraad loopt de volgende dagen etappe per etappe op. Of dat mogelijkheden opent voor Evenepoel? “We zullen zien. Als Julian de beklimmingen overleeft en er wordt gesprint, dan gaan we uiteraard zijn kaart trekken. Maar zoals Yates vandaag tekeer ging, denk ik niet dat het al gedaan is met aanvallen. Zelf een rit winnen wordt moeilijk. Dit is World Tour, dit is een loodzware rittenkoers. Hier wil iedereen winnen.”

Verrassende Steff Cras

Ook mooi mee in de kopgroep: Steff Cras. De 26-jarige Kempenaar stond er zelf ook een beetje van te kijken. “Na Parijs-Nice heb ik goed kunnen trainen en dat heb ik eindelijk ook eens kunnen tonen”, sprak de renner van Lotto-Soudal. “Ik ben blij dat ik eindelijk opnieuw een constante in mijn prestaties kan leggen. Ik zit hier toch in een kopgroep met de allerbesten. Al was het kantje boordje. Mijn versnellingsapparaat sloeg over en ik was bang om te veel kracht te zetten. Gelukkig bleef ik eraan hangen. Dit is alleszins hoopgevend voor het verdere vervolg van de week.”

Wat dat mag inhouden? Cras: “Een rit winnen is hier niet simpel. Ik wil eerst kijken hoe lang ik kan meedoen voor het klassement. Als dat niet meer lukt, dan wil ik eventueel voor een ritzege gaan.”

De Kempenaar werkt vooral toe naar de Ronde van Romandië. “Dat is inderdaad mijn eerstvolgende doel. Daarna mag ik rusten, Giro of Tour staan voor mij niet op het programma. Ik rijd wel de Dauphiné, de Vuelta wordt straks mijn grote ronde.”