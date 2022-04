Sander Gillé en Joran Vliegen moeten meteen koffers pakken in Marrakech

De Limburgers vormden het tweede reekshoofd maar gingen meteen de boot in tegen de Kazach-Pakistaanse combinatie Aleksandr Nedovyesov/Aisam-Ul-Haq Qureshi in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 8 minuten.

De 31-jarige Gillé (ATP 35 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 41 dubbel) wonnen samen vijf ATP-titels, waaronder een vorig jaar in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.