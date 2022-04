Nog steeds geen zicht op datum mogelijke terugkeer Jamie Vardy bij Leicester City, Castagne blikt vooruit op duel met PSV

De Foxes, met Timothy Castagne en Youri Tielemans, nemen het donderdag in de heenmatch van de kwartfinales van de Conference League in eigen huis op tegen PSV Eindhoven en moeten het daarin dus zonder Vardy zien te rooien. De aanvaller staat ondertussen een maand aan de kant nadat hij een knieblessure opliep in de 1-0 zege tegen Leeds United. Vardy heeft het lopen wel al hervat, maar toch is het lastig om concrete uitspraken te doen over zijn comeback.

“Het is niet makkelijk om een datum op zijn rentree te zetten”, aldus Rodgers. “Hij voelt nog altijd pijn in zijn knie. Hij kan lopen, maar tegen een bal trappen blijft voorlopig een probleem. Ik zal overleggen met de medische staf. Het ziet er niet naar uit dat we hem snel opnieuw mogen verwelkomen.”

Castagne lijkt donderdag te mogen opdraven op de linksback en de Belgische international mikt op de overwinning tegen PSV. Leicester staat momenteel tiende in de Engelse hoogste voetbalafdeling, op 14 punten van de zevende plaats, de laatste plaats die recht geeft op Europees voetbal volgend seizoen.

De Conference League winnen zou ervoor zorgen dat Castagne en co. rechtstreeks de Europa League in mogen als eerste winnaar ooit van de Conference League. “We hebben nog steeds de Premier League, maar waarom onze opties beperken? Het is een grote motivatie. Het is een mogelijkheid op een trofee en daar zeg je nooit nee tegen”, gaf Castagne te kennen.