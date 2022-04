Waasland-Beveren neemt Lucas Ribeiro Costa definitief over van Charleroi

Bij de overgang van de 23-jarige Braziliaan afgelopen winter bedong geel-blauw een aankoopoptie. Deze werd gelicht waardoor Ribeiro Costa ook de komende twee seizoenen op de Freethiel te zien zal zijn. Sinds zijn overgang speelde hij in acht wedstrijden voor de Leeuwen, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.

“Lucas is een jonge speler met heel veel talent”, zegt sportief directeur Jordi Condom. “We zijn blij dat we kunnen investeren in jonge spelers met dergelijke kwaliteiten. Lucas is iemand die de ploeg zal helpen om de doelstellingen te bereiken, daar zijn we met z’n allen van overtuigd.”

In de heenronde speelde de Braziliaan op uitleenbasis bij reeksgenoot Moeskroen.