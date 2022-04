Salmonella bij Ferrero: “Consument kan langsgaan bij verkooppunt voor terugbetaling”

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn al 105 salmonellabesmettingen gelinkt aan het eten van van onder andere Kinder Surprise en Schokobons. De gecontamineerde chocolade wordt gefabriceerd in de Belgische fabriek in Aarlen. Al zowat duizend mensen hebben contact opgenomen met het federaal voedselagentschap FAVV om meer te weten te komen over de terugroeping.

LEES OOK. Al 105 bevestigde salmonellagevallen in Europa na uitbraak bij Ferrero, Europese autoriteiten starten onderzoek

Volgens staatssecretaris De Bleeker was de indruk ontstaan dat consumenten de kosten zouden moeten dragen om hun aankoop op te sturen naar de producent. Dat klopt niet, zegt de staatssecretaris, die contact opnam met de chocoladeproducent om die te wijzen op de geldende regels.

Consumenten met een product uit de geviseerde loten kunnen zich wenden tot hun verkooppunt om vervanging of terugbetaling te vragen. Ze kunnen ook mailen naar Ferrero. De chocoladeproducent zal dan een barcode opsturen die gebruikt kan worden om het product per post op te sturen. Die barcode zorgt ervoor dat de bestemmeling, in dit geval Ferrero, de kosten zal dragen en de zending dus gratis is voor de consument.

LEES OOK. Al zo’n 20 besmettingen in ons land: hoe gevaarlijk is salmonella en moet je al jouw Kinder-producten weggooien?

“Het mag niet de bedoeling zijn dat consumenten moeten opdraaien voor de kosten om producten met mogelijke salmonellabesmetting terug te sturen. Wanneer zo’n dingen gebeuren, is het van cruciaal dat het betrokken bedrijf haar verantwoordelijkheid neemt en transparant communiceert over de rechten van consumenten. Ik zal er over blijven waken dat dat correct gebeurt”, aldus nog staatssecretaris De Bleeker.