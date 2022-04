Bier van Eén-programma ‘De Kemping’ haalt zilver op London Beer Competition

Ne Kemping, het bier dat Beer 4 Nature voor het Eén-programma De Kemping brouwt, valt in de prijzen bij de London Beer Competition. Zo haalde het blonde bier een zilveren medaille. “Dat Ne Kemping deze internationale prijs behaalt, is een bewijs dat het een goed bier is”, vertelt Tijs Vanneste van De Kemping.

Voor het Eén-programma De Kemping met Tijs Vanneste ontwikkelden de brouwers van Beer 4 Nature uit Mol het huisbier Ne Kemping. Niet alleen in België valt het zomerse blonde bier in de smaak, want op de jaarlijkse London Beer Competition won Ne Kemping zilver in de categorie Strong Blond.

“Dat is een grote eer, zeker als je weet dat Delirium Tremens de gouden medaille heeft gewonnen”, vertellen Kevin Vleminx, Pieter Vanhoof en Jeroen De Muynck van Beer 4 Nature. “De London Beer Competition is een wedstrijd waar bieren van over de hele wereld tegen elkaar strijden. Het is dus een grote eer dat we deze prijs hebben gewonnen. En het is ook een teken dat we goed bezig zijn. Deze bekroning geeft ons een boost.”

Eerdere prijzen

Het is niet de eerste keer dat de bieren van Beer 4 Nature goed scoren bij bierwedstrijden. Zo wonnen hun bieren Hert en Toekan eerder al zilver bij de London Beer Competition. Bij de European Beer Challenge van vorig jaar won Toekan goud, terwijl Hert zilver in de wacht sleepte. “Net als toen hadden we ook nu niet verwacht dat ons bier in de prijzen viel. Dat Ne Kemping ook goed scoort, motiveert ons om het bier ook in te zenden voor de World Beer Awards”, vertellen de brouwers van Beer 4 Nature.

Kevin Vleminx en Tijs Vanneste klinken op de zilveren medaille. — © Tommy Maes

De winst van hun bierverkoop investeert Beer 4 Nature in de aankoop van bossen. Voor Ne Kemping wordt de winst gedeeld onder twee goede doelen. De ene helft gaat naar de bossen, terwijl de andere helft naar vzw De Kemping gaat. Deze vereniging biedt kwetsbare, werkzoekende mensen een betaald werkervaringstraject en creëert zo een opstap of doorstart naar een duurzame job.

Tijs Vanneste van De Kemping is ook blij met de zilveren medaille. “Voor de mannen van Beer 4 Nature is dat zeker een opsteker”, zegt hij. “Deze internationale prijs bewijst dat Ne Kemping een goed bier is. En het is ook goede reclame voor onze goede doelen. Toen ik voor De Kemping op zoek ging naar een brouwer, klopte het plaatje bij Beer 4 Nature. Ik laat deze mooie overwinning natuurlijk ook weten aan de medewerkers van De Kemping.”

(Tommy Maes)

www.kemping.be, beer4nature.be