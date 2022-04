Jury stuurt al meteen één koppel huiswaarts in ‘Huis Gemaakt’

Beringen

Nadat we dinsdag al een kijkje mochten nemen in de panden in Antwerpen en Boortmeerbeek, gaan we donderdag in Huis Gemaakt op verkenning in het huis in Beringen. De drie Limburgse duo’s mogen luidop dromen over hun verbouwplannen, terwijl hun collega’s in de twee andere steden die al mogen verwerken in een maquette. Iedereen krijgt een week de tijd om hun ideeën visueel voor te stellen. Daarna is het aan de driekoppige jury om die plannen te beoordelen. Zij sturen donderdag ook al meteen één koppel uit Boortmeerbeek naar huis. Voor wie zit het avontuur er nu al op? (nco)

‘Huis Gemaakt’, VTM, 20.35 uur

