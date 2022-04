In deze ‘tumulus’ kunnen straks 48 jongeren overnachten. — © Bautershof - Artuindesign

Sint-Truiden

Over vijf jaar kunnen avontuurlijke jeugdgroepen overnachten in een soort tumulus op domein Bautershof in Sint-Truiden. Het park krijgt ook een speelbeek én een grote vijver met educatieve pontons.