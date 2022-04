“Luca is een medestudent en goede vriend waar ik veel mee optrek”, zegt Ella. “Hier bezochten we de stad Piriápolis.” — © RR

Tongeren/Montevideo

In de voormiddag gaat ze naar school, in de namiddag ontdekt ze de stad. De zomervakantie? Die duurde ruim drie maanden. Toch moest de Tongerse Ella Nassen (18) zich in de eerste weken in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo heel erg aanpassen. “Ik sprak geen Spaans, en mijn klasgenoten geen Engels.”